Помпео рассказал о стремлении США найти общие интересы с Россией

Вашингтон, 1 ноября. Чтобы наладить отношения, Вашингтон стремится найти сферы, в которых у Соединенных Штатов и России существуют общие интересы, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

В интервью радиоведущему Тони Кацу Помпео похвастался, что Штаты оказали на Россию и президента Владимира Путина такое давление, «какое не оказывала ни одна предыдущая администрация».

«Однако мы также стараемся найти те сферы, в которых у нас есть общие интересы с Россией и Владимиром Путиным», — добавил Помпео.

При этом Помпео уточнил, что делается это для того, чтобы была возможность наладить отношения.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Помпео с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как сообщала «Газета.ру», стороны, в том числе, обсудили подготовку к предстоящим контактам президентов РФ и США.