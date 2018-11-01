Сирия: террористы доставили емкости с хлором к зернохранилищу около Хамы

Дамаск, 1 ноября. Террористы доставили две емкости с хлором в район зернохранилища в населенном пункте Калъат-эль-Мудик в 20 км от сирийского города Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В ЦПВС поступила информация о готовящейся провокации в Идлибской зоне деэскалации. Согласно поступившим данным, боевики группировок «Ахрар-аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» доставили две емкости с хлором в район зернохранилища на севере Калъат-эль-Мудик. Населенный пункт находится в 20 километрах от города Хама.

При помощи данных веществ боевики собираются устроить провокацию, чтобы обвинить в применении химоружия сирийские правительственные силы.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что жители провинции Алеппо сообщили в Центр по примирению, что боевики готовят постановочные провокации с применением химоружия в разных регионах Сирии. В населенные пункты Алеппо прибыли представители «Белых касок» с профессиональным видеооборудованием, также были доставлены емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором.

Отметим, в сирийской прессе все эти действия, непосредственно или косвенно связанные с интересами США, считают жестом отчаяния со стороны Вашингтона. Так, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев ранее в интервью ФАН также подчеркнул, что Штаты теперь близки к помешательству из-за навязчивого желания подчинить Сирию своему влиянию.