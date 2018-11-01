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Сирия: боевики готовят провокацию с использованием хлора

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Сирия: боевики готовят провокацию с использованием хлора

Дамаск, 1 ноября. Боевики в Сирии намерены использовать хлор для инсценировки применения сирийскими войсками химического оружия против мирного населения. С таким заявлением выступил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению, в Идлибской зоне деэскалации боевиками группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» готовятся новые провокации с использованием отравляющих веществ», ― сказал он​​​.

Напомним, что в августе Федеральное агентство новостей сообщало о заявлении американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, который пообещал нанести новый удар по сирийским объектам, если США сочтут, что в Сирии применяется химическое оружие.

 

Автор: Антон Зарубин
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