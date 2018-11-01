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Помпео: США надеются, что Турция не выйдет из НАТО

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Помпео: США надеются, что Турция не выйдет из НАТО

Вашингтон, 1 ноября. Власти Соединенных Штатов надеются, что Турция не выйдет из НАТО. Об этом заявил глава госдепа США Майк Помпео.

«Я надеюсь, что нет​​​. Это будет досадно для НАТО, это будет досадно для США, и я думаю, что это будет еще более досадно для народа Турции», — сказал Помпео.

Госсекретарь отметил, что в последние годы отношения между США и Турцией проходят сложный период. Помпео выразил надежду, что власти Турции поймут, что Соединенные Штаты «являются лучшим партнером». Он также добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен стремиться к поддержанию более тесных взаимоотношений с США, ЕС и НАТО.

Автор: Артем Никулин
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