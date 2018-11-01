Помпео: США надеются, что Турция не выйдет из НАТО
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Вашингтон, 1 ноября. Власти Соединенных Штатов надеются, что Турция не выйдет из НАТО. Об этом заявил глава госдепа США Майк Помпео.
«Я надеюсь, что нет. Это будет досадно для НАТО, это будет досадно для США, и я думаю, что это будет еще более досадно для народа Турции», — сказал Помпео.
Госсекретарь отметил, что в последние годы отношения между США и Турцией проходят сложный период. Помпео выразил надежду, что власти Турции поймут, что Соединенные Штаты «являются лучшим партнером». Он также добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен стремиться к поддержанию более тесных взаимоотношений с США, ЕС и НАТО.