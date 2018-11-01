В Минпромторге назвали сроки тестирования беспилотных автомобилей России

Москва, 1 ноября. Беспилотные автомобили могут начать тестировать в Москве и Татарстане с 1 марта 2019 года. Соответствующее предложение Минпромторга опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе предлагается провести эксперимент по эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств. Период тестирования — с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года.

Отметим, 1 ноября стало известно, что концепция применения беспилотного автомобильного транспорта в России будет готова к декабрю. Об этом заявили члены рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет». По их словам, один из главных вопрос развития беспилотного транспорта — в каких областях его применение будет наиболее перспективным.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев прокатился по «Сколково» на новом беспилотном автомобиле «Яндекса». Транспортное средство начнет выполнять роль такси в иннограде в ближайшее время.