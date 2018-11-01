США заявили о поддержке итогов саммита в Стамбуле

Вашингтон, 1 ноября. Власти США приветствуют итоги саммита Турция — Россия — Франция — Германия в Стамбуле и надеются, что это посодействует созыву конституционного комитета. С таким заявлением заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино.

«Что касается результатов саммита, мы приветствуем их, поддерживаем их в том, что касается договоренностей о деконфликтации в Идлибе между Турцией и Россией», ― заявил он​​.

Палладино выразил надежду, что проведенная встреча посодействует созыву конституционного комитета еще до конца этого года.

В ходе саммита в Стамбуле лидеры России, Германии, Турции и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель, Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон пришли к соглашению о том, что сирийский вопрос должен решаться политическими методами. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российские власти остались довольны результатами саммита.