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США заявили о поддержке итогов саммита в Стамбуле

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США заявили о поддержке итогов саммита в Стамбуле

Вашингтон, 1 ноября. Власти США приветствуют итоги саммита Турция — Россия — Франция — Германия в Стамбуле и надеются, что это посодействует созыву конституционного комитета. С таким заявлением заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино.

«Что касается результатов саммита, мы приветствуем их, поддерживаем их в том, что касается договоренностей о деконфликтации в Идлибе между Турцией и Россией», ― заявил он​​.

Палладино выразил надежду, что проведенная встреча посодействует созыву конституционного комитета еще до конца этого года.

В ходе саммита в Стамбуле лидеры России, Германии, Турции и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель, Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон пришли к соглашению о том, что сирийский вопрос должен решаться политическими методами. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что  российские власти остались довольны результатами саммита.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
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