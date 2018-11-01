Совбез ООН в ноябре обсудит КНДР, Сирию, а также ряд стран Африки

Нью-Йорк, 1 ноября. Новый председатель Совета Безопасности ООН в ноябре (КНР) подготовил плотную повестку работу совета, включив туда три вопроса по Сирии, а также обсуждение санкций против Северной Кореи и рассмотрение продления мандатов миссий ООН в Африке. Об этом рассказал постпред Китая при ООН Ма Джаосюй.

«Что касается Сирии, то будут проводиться регулярные ежемесячные брифинги о политических и гуманитарных событиях и о применении химического оружия», ― заявил Джаосюй.

Соответствующие встречи совета, на которых будут обсуждать вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, пройдут в ООН 5, 19 и 28 ноября.

По словам китайского дипломата, другими важными темами станут вопросы ближневосточной политики, включая ситуацию в Ливане и проблемы взаимоотношений Израиля и Палестины. Также будет обсуждена ситуация в Ираке и возобновлены политические консультации по Йемену.

Кроме того, Совбез проведет ряд консультаций, касающихся санкций против КНДР, а также примет ряд документов по Сомали, Эритреи, Бурунди и ЦАР.