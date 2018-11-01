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ОБСЕ разочарована решением украинского суда продлить арест Вышинскому

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ОБСЕ разочарована решением украинского суда продлить арест Вышинскому

Вена, 1 ноября. ОБСЕ разочарована решением украинского суда, который постановил продлить арест российского журналиста Кирилла Вышинского. С таким заявлением выступил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

«Я вновь призываю власти Украины ускорить расследование в отношении Вышинского и отпустить журналиста», ― заявил Дезир.

Он отметил, что разочарован решение украинского суда, уже в третий раз продлившего арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и призвал украинские власти освободить журналиста.

Напомним, что российский журналист уже более 150 дней находится под арестом в Киеве. Украинские власти обвинили его в «поддержке народных республик Донбасса» и «государственной измене». К нему не пускают представителей консульства РФ.

Автор: Антон Зарубин
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