Власти США введут санкции против 20 кубинских компаний — Болтон

США, 1 ноября. Власти США введут новые санкции в отношении Кубы в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, под санкции попадут более 20 кубинских организаций, которые связаны в вооруженными силами и разведслужбами Кубы. После введения санкций американским гражданам и компаниям будет запрещено заключать сделки с ними.

Напомним, в четверг генассамблея ООН вновь призвала США снять блокаду с Кубы, которая действует на протяжении 55 лет. За снятие санкций выступили 189 стран. Против традиционно высказались Израиль и США.

Власти США смягчили санкции против Кубы в 2009 году. Тогда президент США Барак Обама взял курс на сближение с Кубой, однако в сентября того же года вновь подписал указ о продолжении экономической блокады.