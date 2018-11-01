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Власти США введут санкции против 20 кубинских компаний — Болтон

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Власти США введут санкции против 20 кубинских компаний — Болтон

США, 1 ноября. Власти США введут новые санкции в отношении Кубы в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, под санкции попадут более 20 кубинских организаций, которые связаны в вооруженными силами и разведслужбами Кубы. После введения санкций американским гражданам и компаниям будет запрещено заключать сделки с ними.

Напомним, в четверг генассамблея ООН вновь призвала США снять блокаду с Кубы, которая действует на протяжении 55 лет. За снятие санкций выступили 189 стран. Против традиционно высказались Израиль и США.

Власти США смягчили санкции против Кубы в 2009 году. Тогда президент США Барак Обама взял курс на сближение с Кубой, однако в сентября того же года вновь подписал указ о продолжении экономической блокады.

Автор: Денис Коробейников
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