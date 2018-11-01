Православная община во Флоренции перешла из Константинопольского патриархата в РПЦЗ

Москва, 1 ноября. Община православного храма Рождества Христова в итальянской Флоренции приняла решение о выходе из-под юрисдикции Константинопольского патриархата из-за несогласия с действиями Константинополя на Украине. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, община храма Рождества Христова во Флоренции перешла под юрисдикцию Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Данный шаг стал ответом на решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украине.

Стоит отметить, что на территории Украины действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Кроме того, на Украине функционируют две религиозные структуры, которые не были признаны мировым православием.

В начале октября синод Константинопольского патриархата отменил указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Позднее синод РПЦ назвал расколом действия Константинополя, объявив о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.