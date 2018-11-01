Кабмин РФ будет следить за ситуацией на топливном рынке ― представитель Козака

Москва, 1 ноября. Правительство РФ будет вести мониторинг ситуации в топливной разнице, чтобы сохранить возможность оперативного вмешательства для стабилизации уровня цен. Об этом заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

«Правительство продолжит мониторинг ситуации в топливной рознице, сохраняя возможность оперативного введения механизмов для стабилизации», ― заявил Джус​​​

Напомним, что Минэнерго РФ, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ в эту среду подписали соглашение, которое описывает меры стабилизации цен на топливном рынке. Данный документ определяет объем поставок в крупный и мелкий опт, а также цены на топливо. Соглашение вступило в силу с 1 ноября.

Кабмин РФ рассчитывает, что принятые меры предотвратят возможные скачки цен на топливо. Отмечается, что на состояние 1 ноября данный документ выполняется как нефтекомпаниями, так и независимыми НПЗ.