Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Кабмин РФ будет следить за ситуацией на топливном рынке ― представитель Козака

54
0 Оставить комментарий

Кабмин РФ будет следить за ситуацией на топливном рынке ― представитель Козака

Москва, 1 ноября. Правительство РФ будет вести мониторинг ситуации в топливной разнице, чтобы сохранить возможность оперативного вмешательства для стабилизации уровня цен. Об этом заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

«Правительство продолжит мониторинг ситуации в топливной рознице, сохраняя возможность оперативного введения механизмов для стабилизации», ― заявил Джус​​​

Напомним, что Минэнерго РФ, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ в эту среду подписали соглашение, которое описывает меры стабилизации цен на топливном рынке. Данный документ определяет объем поставок в крупный и мелкий опт, а также цены на топливо. Соглашение вступило в силу с 1 ноября.

Кабмин РФ рассчитывает, что принятые меры предотвратят возможные скачки цен на топливо. Отмечается, что на состояние 1 ноября данный документ выполняется как нефтекомпаниями, так и  независимыми НПЗ.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.