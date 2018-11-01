Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Путин поздравил гимнаста Далалояна с золотом на чемпионате мира

30
0 Оставить комментарий

Путин поздравил гимнаста Далалояна с золотом на чемпионате мира

Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил российского гимнаста Артура Далалояна с первым местом в финале индивидуального многоборья на чемпионате мира. Глава государства отметил, что спортсмен принес России золото, которого не было почти 20 лет. Об этом говорится в поздравительной телеграмме.

«Триумфом в личном многоборье Вы вернули нашей стране золото, которого у нас не было почти двадцать лет», — говорится в телеграмме.

По словам президента, победа Далалояна является большим и значимым событием для отечественной гимнастики, достойным вкладом в российский спорт и продолжением победных традиций.

Далалоян завоевал первое золото с 1999 года в индивидуальном многоборье в рамках чемпионата в Дохе. В финале состязания российский спортсмен набрал 87,598 балла​​​.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.