Стали известны характеристики нового флагмана Z5 Pro от Lenovo

Пекин, 1 ноября. Lenovo официально представила новый смартфон, который получил название Z5 Pro. Как сообщается в пресс-релизе компании, он станет флагманской моделью, которая получит один из самых мощных процессоров на рынке.

Согласно информации производителя, Z5 Pro получит Super AMOLED-экран, модуль NFC для работы с платежной системой Google Pay и две двойных камеры. Кроме того, он будет иметь конструкцию слайдера, что, согласно мнению экспертов, поставит его в один ряд с такими гаджетами, как Xiaomi Mi Mix 3 и Oppo Find X.

Разрешение экрана новинки от Lenovo составит 2340 на 1080 пикселей. В телефоне будут 6 гигабайт оперативной памяти и от 64 до 128 постоянной. Также его оснастят аккумулятором емкостью 3350 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Корпус нового смартфона будет выполнен из металла и стекла. Стоимость телефона составит от 1998 юаней (20 тысяч рублей). На данный момент известно лишь о предстоящих продажах в Китае, которые должны начаться в ближайшие несколько дней.