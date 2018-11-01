Опасный исламист: наследный принц Саудовской Аравии дал характеристику убитому журналисту

Вашингтон, 1 ноября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что убитый оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи является «опасным исламистом».

Наследный принц дал характеристику журналисту Washington Post во время разговора с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Как сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники, разговор состоялся после того как Хашукджи пропал, однако еще не было известно о том, что мужчину убили.

Мухаммед бен Салман заявил, что Хашукджи был членом движения «Братья Мусульмане» (деятельность организации запрещена в РФ) и призвал США и Саудовскую Аравию сохранить союзнические отношения, сообщил источник Washington Post. При этом Болтон якобы заявил, что не разделяет точку зрения принца.

Отметим, родственники убитого журналиста заявляли, что он никогда не был членом движения «Братья Мусульмане», кроме того, Хашукджи при жизни отрицал подобные обвинения.

Представитель правительства Саудовской Аравии сообщил журналистам Washington Post, что принц не делал такого заявления.

Напомним, что Джамаля Хашукджи убили на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста и заявили, что к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что убийство журналиста было тщательно спланировано. Генпрокуратура Турции заявила, что тело журналиста растворили в кислоте.