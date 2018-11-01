Арест Кирилла Вышинского — выражение происходящего на Украине: конгресс соотечественников. ФАН-ТВ

В Москве завершился VI Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. Формат встречи — пленарные заседания и круглые столы. На шести секциях обсудили взаимодействие по защите прав и законных интересов соотечественников, сохранение русской идентичности, роль молодежи в консолидации общины, роль СМИ и экономическое сотрудничество. Во встрече приняли участие более 400 делегатов из 98 стран. Один из наиболее напряженных регионов сейчас для проживания русских — страны Прибалтики.

«В 2002 году Парламентской ассамблеей Совета Европы был сделан вывод о том, что в Латвии из-за существования института массового безгражданства сформировался долговременный дефицит демократии. То есть, по сути, было сказано, что Латвия не является демократическим государством. А европейский парламент в 2015 году сделал вывод о том, что массовое безгражданство — это форма политической дискриминации национальных меньшинств. Ни Литва, ни Латвия, ни Эстония демократическими странами сегодня не являются. И Литва, и Латвия, и Эстония взяли курс на реабилитацию нацизма, на возобновление нацизма, на построение мононационального государства», — отмечает Виктор Гущин, координатор совета общественных организаций Латвии, директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований.

На форуме также отметили стремление Украины провоцировать конфликты не только на международном уровне, но и на уровне конкретных личностей. Огромную роль в этом процессе играют средства массовой информации. К настоящему моменту журналист Кирилл Вышинский уже полгода находится под стражей за ведение профессиональной деятельности.

«Нынешнее украинское руководство продвигает политику, направленную на то, чтобы очернить все, что только можно, все, что связано с Россией, как по политическим признакам, так и по языковым, так и по идеологическим. Идет сознательное дистанцирование или разрыв любых возможных связей между народами России и Украины. Разорвать эту связь, я думаю, украинскому руководству будет непросто, потому что наши связи сложились не за один год, не за десять. Почему мы остановились именно на теме Кирилла Вышинского? Потому что именно он — журналист, руководитель информагентства российского, осуществлявшего свою деятельность, например, на Украине. Он пострадал именно по признаку осуществления своей деятельности. Это худшее выражение того, что происходит на Украине», — подчёркивает Сергей Токарев, член координационного совета российских соотечественников в городе Дубаи, генеральный секретарь российского совета предпринимателей Дубаи и Северных Эмиратов.

В рамках конгресса также наградили тех, кто вносит наиболее значительный вклад в укрепление отношений между соотечественниками и сохранение идентичности. Однако эксперты отмечают необходимость проведения подобных встреч для решения новых задач.