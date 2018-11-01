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ФАН-ТВ

Арест Кирилла Вышинского — выражение происходящего на Украине: конгресс соотечественников. ФАН-ТВ

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В Москве завершился VI Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. Формат встречи — пленарные заседания и круглые столы. На шести секциях обсудили взаимодействие по защите прав и законных интересов соотечественников, сохранение русской идентичности, роль молодежи в консолидации общины, роль СМИ и экономическое сотрудничество. Во встрече приняли участие более 400 делегатов из 98 стран. Один из наиболее напряженных регионов сейчас для проживания русских — страны Прибалтики.

Арест Кирилла Вышинского — выражение происходящего на Украине: конгресс соотечественников. ФАН-ТВ

 

 «В 2002 году Парламентской ассамблеей Совета Европы был сделан вывод о том, что в Латвии из-за существования института массового безгражданства сформировался долговременный дефицит демократии. То есть, по сути, было сказано, что Латвия не является демократическим государством. А европейский парламент в 2015 году сделал вывод о том, что массовое безгражданство — это форма политической дискриминации национальных меньшинств. Ни Литва, ни Латвия, ни Эстония демократическими странами сегодня не являются. И Литва, и Латвия, и Эстония взяли курс на реабилитацию нацизма, на возобновление нацизма, на построение мононационального государства», — отмечает Виктор Гущин, координатор совета общественных организаций Латвии, директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований.

На форуме также отметили стремление Украины провоцировать конфликты не только на международном уровне, но и на уровне конкретных личностей. Огромную роль в этом процессе играют средства массовой информации. К настоящему моменту журналист Кирилл Вышинский уже полгода находится под стражей за ведение профессиональной деятельности.

Арест Кирилла Вышинского — выражение происходящего на Украине: конгресс соотечественников. ФАН-ТВ

«Нынешнее украинское руководство продвигает политику, направленную на то, чтобы очернить все, что только можно, все, что связано с Россией, как по политическим признакам, так и по языковым, так и по идеологическим. Идет сознательное дистанцирование или разрыв любых возможных связей между народами России и Украины. Разорвать эту связь, я думаю, украинскому руководству будет непросто, потому что наши связи сложились не за один год, не за десять. Почему мы остановились именно на теме Кирилла Вышинского? Потому что именно он — журналист, руководитель информагентства российского, осуществлявшего свою деятельность, например, на Украине. Он пострадал именно по признаку осуществления своей деятельности. Это худшее выражение того, что происходит на Украине», — подчёркивает Сергей Токарев, член координационного совета российских соотечественников в городе Дубаи, генеральный секретарь российского совета предпринимателей Дубаи и Северных Эмиратов.

В рамках конгресса также наградили тех, кто вносит наиболее значительный вклад в укрепление отношений между соотечественниками и сохранение идентичности. Однако эксперты отмечают необходимость проведения подобных встреч для решения новых задач.

Автор: Татьяна Костянова; Игорь Веретин
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