МИД РФ связал ситуацию с храмами в Косово с решением Константинополя по Украине

Москва, 1 ноября. Обострение ситуации вокруг храмов Сербской православной церкви в Косово связано с решением Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что церковь Иоанна Предтечи и часовня Св​​​ятой.Параскевы Пятницы, которые расположены на территории города Печ непризнанной республики Косово, уже не числятся в местных кадастровых документах в качестве собственности Сербской православной церкви (СПЦ). В МИД РФ подчеркнули, что данная ситуация свидетельствует об узурпации косоварами собственности СПЦ.

«Рассматриваем такое положение как следствие, среди прочего, и неканонических шагов Константинопольского патриархата применительно к православию на Украине. Налицо усугубление политизированных подходов в отношении канонических православных структур, нарушение их законных прав», — говорится в сообщении.

МИД России обратился к миссии ООН по делам временной администрации в Косово с требованием защитить интересы Сербской православной церкви на территории непризнанной республики Косово.