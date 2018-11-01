Президент Армении назначил досрочные выборы в парламент

Ереван, 1 ноября. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 9 декабря, об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

Парламент Армении на заседании 1 ноября повторно отверг кандидату Никола Пашиняна и не смог выбрать премьера. Согласно конституции страны парламент был распущен.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку 16 октября для того, чтобы обеспечить роспуск законодательного органа и обеспечить новые выборы в парламент. Согласно конституции Армении, если парламент не сможет в ходе двух заседаний выбрать премьер-министра, то он будет автоматически распущен. Внеочередные выборы в парламент должны состояться не раньше чем через 30 дней, но и не позднее чем через 45 дней после роспуска прежнего парламента.

В распущенном парламенте 50 мандатов принадлежали Республиканской партии Армении, 31 – блоку «Царукян» и всего девять блоку Пашиняна «Елк».