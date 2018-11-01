США ввели санкции против операций с золотым запасом Венесуэлы

Вашингтон, 1 ноября. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Венесуэлы, которые направлены на блокирование операций с золотым запасом страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В тексте указа отмечается, что Вашингтон намерен помешать венесуэльским властям «расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях». При этом накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что «санкции направлены против сетей, которые действуют в коррумпированных секторах экономики Венесуэлы».

Стоит отметить, что в 2018 году в Венесуэле было добыто более 20 тонн золота. Большая часть драгоценного металла была экспортирована в Турцию.