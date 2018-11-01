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Toyota отзывает 1,6 млн автомобилей из-за дефекта подушек безопасности

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Toyota отзывает 1,6 млн автомобилей из-за дефекта подушек безопасности

Токио, 1 ноября. Компания Toyota выявила неисправности подушек безопасности у 1,6 миллионов экземпляров автомобилей по всему миру. Под отзывную компанию попали модели Avensis и Сorolla.

У большей части автомобилей с дефектами во время сервисной компании полностью заменят подушки безопасности. В Европе таких машин насчитывается 946 тысяч.

Еще 600 тысяч автомобилей по всему миру, из них 255 тысяч в Европе, имеют дефект не с самими подушками безопасности, а с нагнетательными устройствами подушек. Из-за этого в случае аварии они могут сработать неправильно.

Toyota отзывает 1,6 млн автомобилей из-за дефекта с подушками безопасности

Отметим, что это не первая отзывная компания японского автопроизводителя в этом году. В начале октября Toyota выявила дефект в гибридных автомобилях. В 2,4 млн машин может самопроизвольно отключиться двигатель.

Автор: Денис Коробейников
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