Собака подстрелила своего хозяина во время охоты в США

Вашингтон, 1 ноября. Охотничий пес подстрелил своего 74-летнего хозяина Сони Гиллигана по пути на охоту в штате Нью-Мексико в США.

Как сообщает портал KRQE, пенсионер взял на охоту трех своих собак: Ковбоя, Скуби и Чарли. Животные разместились на заднем сиденье автомобиля, там же лежал заряженный карабин. Чарли случайно задел спусковой крючок и выстрелил в водительское сиденье.

Пуля прошла насквозь сиденья и ранила хозяина в спину. Мужчина вызвал спасателей, его госпитализировали в больницу.

«Он точно бы погиб. Мою благодарность помощникам шерифа не передать словами, без них мой отец был бы мертв», — сказал сын охотника.

Животных на время лечения хозяина забрали в приют. Как рассказал сын пострадавшего, отцу не терпится скорее выписаться из больницы и забрать своих питомцев. Пенсионер простил неуклюжему Чарли выстрел в спину.