Сирия, 2 ноября. Протурецкие радикалы отбили у «Джебхат ан-Нусры»1*** поселение в северо-западных окрестностях Алеппо. Военные США тайно передают оружие террористам ИГ1 на юге Дейр-эз-Зора. Курды несут потери в результате нападений ополченцев-арабов в Хасаке и Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили крупный схрон, предположительно оставленный джихадистами ИГ, на окраине Меядина.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): утратила контроль над поселением Кафр Хамра в северо-западных предместьях Алеппо и лишилась высокопоставленного главаря в ходе атаки протурецких боевиков.

Международная коалиция: «случайно» оставляет вооружения и технику в районе Ас-Сусы для передачи террористам ИГИЛ1.

Курды: несут потери в результате нападений ополченцев-арабов в Хасаке и Ракке; направили резервы SDF**** на базу США в Аш-Шаддади для прохождения подготовки перед переброской в район Хаджина; арестовали больше десяти жителей арабской национальности на северо-востоке САР.

«Ахрар аш-Шам»: вместе с отрядами «Нур ад-Дин аз-Зенки» отбила атаку «Ан-Нусры» на город Дараат Изза.

Провинция Алеппо

Террористические коалиции «Джебхат Тахрир Сурия» и «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают вести бои за контроль над зоной «Большого Идлиба». На этот раз тяжелые столкновения были зафиксированы в северо-западных предместьях Алеппо. По данным новостного канала в Twitter (@SyriawatanNews), протурецкие исламистские силы захватили поселение Кафр Хамра, уничтожив там почти всех джихадистов «Ан-Нусры». Позже силы «Нур ад-Дин аз-Зенки» двинулись на Анадан, в ходе вооруженных стычек на этом направлении было ликвидировано большое количество радикалов «Джебхат Фатх аш-Шам», в том числе полевой командир группировки, возглавляющий все местные бандформирования, и его ближайший помощник. После это «Ан-Нусра» обстреляла утраченный ею поселок Кафр Хамра и предприняла попытку захватить город Дараат Изза, однако после прибытия подкреплений «Нур Ад-Дин Аз-Зинки» была вынуждена отступить.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации военных источников новостного портала Fars News, к юго-востоку от Дейр-эз-Зора отмечаются факты скрытой передачи оружия и техники боевикам «Исламского государства»1 со стороны американских военнослужащих. В частности, было замечено, как ряд солдат вооруженных сил США покинули свои опорные пункты около прифронтового города Ас-Суса, намеренно оставив несколько единиц тяжелого вооружения и партию патронов.

В ходе спецоперации по поиску и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ на западном побережье Евфрата в окрестностях города Меядин подразделениями Сирийской арабской армии (САА) был обнаружен крупный схрон с большим количеством боеприпасов, сообщает местный Twitter-ресурс (@DeirEzzor24). Все они были изъяты, в настоящее время проводится расследование. Предполагается, что тайник был оставлен подпольными бандгруппами ИГ, которые переправляются на подконтрольный войскам САР берег реки с противоположной стороны Евфрата, где, несмотря на кампанию США и курдских Демократических сил Сирии (SDF), сохраняется высокая террористическая активность.

Провинция Ракка

В северо-восточных провинциях Ракка и Хасака, которые входят в состав самопровозглашенного Курдистана, местные арабы-ополченцы продолжают организованное сопротивление оккупации «Демократических сил», в том числе путем активации у позиций курдов самодельных взрывных устройств. Согласно сведениям портала Raqqa is Being Slaughtered Silently, ополченческие отряды за последнее время совершили подрывы СВУ в административных центрах обоих регионов, а также напали на колонну SDF у деревни Фатсет Ат-Тиеб к юго-востоку от Ракки. Согласно предварительным данным, был ликвидирован один курдский радикал. Многие бойцы Отрядов народной самообороны (YPG) были ранены. Точная информация об уроне, нанесенном курдским бандформированиям, пока выясняется.

Бойцы «Демократических сил» тем временем провели ряд рейдов на северо-востоке САР в связи с активизацией деятельности местных ополченцев, выступающих за немедленный уход отрядов YPG и войск США из региона. В одних только Ракке и Тель-Хамисе, который находится к северо-востоку от Хасаки, было задержано в сумме больше 10 жителей арабской национальности, передают источники информагентства Al Masdar News. Причем по их данным, большинство задержанных являются мирными жителями, не причастными к каким-либо атакам на позиции SDF.

Провинция Хасака

На базе армии Соединенных Штатов у города Аш-Шаддади к югу от Хасаки зафиксирован сбор большого числа курдских бойцов из числа резервов «Демократических сил», сообщает новостной Twitter-канал (@SyriaWar2). Предполагается, что главари SDF направили остатки отрядов радикалов на данный военный объект с целью экстренного прохождения боевой подготовки под руководством военных инструкторов США и дальнейшей передислокации на линию соприкосновения с ИГИЛ в юго-восточной части соседнего Дейр-эз-Зора. Напомним, основные силы курдов из зоны боевых действий с джихадистами были переброшены на север для противостояния турецкими войсками. Местные наблюдатели ожидают новой волны принудительной мобилизации в YPG в связи с острой нехваткой живой силы в курдских бандгруппах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)