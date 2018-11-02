Сирия, 2 ноября. «Джейш Магавир Ат-Таура» намеревается передислоцировать свои отряды в Дейр-эз-Зор. Анкара готовится к полномасштабному наступлению на сирийско-турецкой границе. Курды перебрасывают силы с юго-востока на север Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели ответные обстрелы позиций боевиков на границе между Хамой и Идлибом.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): начала подготовку к операции против курдов в северной части САР.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжила провоцировать столкновения с САА в Хаме и Идлибе; потеряла высокопоставленного полевого командира на западе Алеппо.

«Джейш Магавир Ат-Таура»: заявила о готовности к боям с террористами в провинции Дейр-эз-Зор.

Курды: передислоцировали отряды из района месторождения Коноко в Хасаку; подверглись атаке неизвестных в Ракке; понесли потери при взрыве в северной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: продолжили обстреливать укрепрайоны курдов в Алеппо и Ракке; уничтожили 23 курдских радикала на севере Ирака; арестовали трех боевиков со взрывчаткой на сирийско-турецкой границе.

Международная коалиция: провела авианалеты в городе Багуз-Фаукани на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В северо-восточной части региона в минувшие сутки продолжились стычки между курдскими отрядами и вооруженными силами Турции. Как передавал Twitter-канал (VivaRevolt), в течение всего дня военнослужащие турецкой армии вели огонь по военным объектам «Демократических сил Сирии»**** (SDF) вблизи населенного пункта Кобани. Стало известно, что Анкара готовится к полномасштабной военной операции по зачистке территорий на сирийско-турецкой границе. Свидетельством этого стали сообщения военного источника в сети Twitter (UltimateFox61) об усиленных тренировках поддерживаемых турками боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА), а также карта предполагаемого наступления, опубликованная Twitter-каналом (RisboLensky). В свою очередь курдские силы начали передислоцировать свои подразделения из Дейр-эз-Зора на север САР.

На западе региона недалеко от границы с Идлибом произошло убийство высокопоставленного лидера вооруженной оппозиции. Один из полевых командиров группировки «Джебхат Ан-Нусра»1***, стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам», был застрелен неизвестными в населенном пункте Такад. Предполагается, что налет был организован террористами подпольных групп «Исламского государства»1.

Во второй половине дня на западных окраинах административного центра региона фиксировались перестрелки между правительственными силами и террористической коалицией «Тахрир Аш-Шам», инициированные джихадистами. О потерях сторон в живой силе или военной технике не сообщалось.

Провинция Дейр-эз-Зор

После своего заявления о прекращении военной операции на юго-востоке Сирийской Арабской Республики (САР), курды приступили к переброске своих отрядов на север страны. Согласно информации Twitter-канала (leventkemaI), «Демократическая армия Сирии» (SDF) вывела свои отряды из района месторождения Коноко, направив их в Хасаку, а также к сирийско-турецкой границе в Ракке и Алеппо для оказания сопротивления турецким войскам.

О своем намерении приступить к зачистке оккупированных террористами районов Дейр-эз-Зора заявили главари проамериканской группировки «Джейш Магавир Ат-Таура», отряды которой базируются на юге Хомса на территориях, незаконно оккупированных США. Об этом на своей странице в Twitter сообщал военный источник (VivaRevolt). Отмечалось, что в качестве временной меры на линии соприкосновения с «Исламским государством» работают силы местного ополчения Шайтат, а также курдские Отряды народной самообороны (YPG). Позднее бомбардировки в регионе возобновила коалиционная авиация, передавал интернет-портал Masar Press Agency. Удары ВВС западной коалиции США пришлись по городу Багуз-Фаукани, захваченному джихадистами ИГ1 в воскресенье. Тем не менее боевики избежали потерь в живой силе и военной технике, продолжив наращивать боевую мощь у сирийско-иракской границы.

Вечером на севере региона прогремел взрыв, в результате которого были ранены как минимум три курдских радикала. По данным новостного портала Step News Agency, инцидент произошел в населенном пункте Ас-Саджар. Несмотря на то, что ни одно из вооруженных формирований до сих пор не взяло на себя ответственность за установку СВУ, местные активисты уверены, что к этому причастны члены «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Хама

На севере Хамы и юге соседней провинции Идлиб накануне вновь отмечались стычки между правительственными подразделениями и джихадистами вооруженной оппозиции. Новостной портал Al Masdar News передавал, что боевики формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Изза» попытались проникнуть на позиции Сирийской арабской армии (САА) вблизи населенного пункта Ацхан, чтобы установить взрывные устройства. Тем не менее радикалов удалось заметить прежде, чем они смогли приблизиться к опорным пунктам сил САР. Во второй половине дня исламисты пытались атаковать укрепрайоны САА у военной базы «Абу-Духур» на юго-востоке Идлиба, однако нападение было отбито. Фиксировались перестрелки в районе городов Ат-Тамания, Аль-Латамина и Кафр Набуда, о чем сообщал Twitter-канал (encnewscenter50).

Недалеко от города Мурек был открыт контрольно-пропускной пункт, через который будет осуществляться эвакуация всех гражданских лиц, желающих покинуть территории, подконтрольные исламистам. Безопасность на КПП будет контролироваться военной полицией РФ.

Провинция Ракка

Накануне вновь произошло нападение на членов курдских вооруженных формирований, оккупировавших административный центр провинции. Как передавал Twitter-канал (Breizhman1983), группа неизвестных убила двух радикалов SDF недалеко от университета Ракки. Местные активисты полагают, что нападение было совершено либо боевиками «спящих ячеек» ИГИЛ, либо бойцами местных ополченческих отрядов.

Стало известно, что в Ракке удалось обнаружить еще одно массовое захоронение с телами порядка 1500 мирных жителей, по большей части женщин и детей, убитых авиаударами западной коалиции во главе с США во время пятой фазы операции «Гнев Евфрата».

В районе города Тель-Абьяд на протяжении всего дня отмечались взаимные обстрелы между турецкими вооруженными силами и курдскими отрядами. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (dersi4m), под ударом артиллерии Турции оказались населенные пункты Селиб Киран, Тил Фендер, Савсак, Ябиса и Тхамин Аль-Адхар. Вечером под перекрестным огнем противоборствующих сторон погиб ребенок.

Провинция Хасака

В минувшие сутки члены радикальных курдских формирований в очередной раз предприняли попытку организовать теракт на территории Турецкой Республики. Федеральная полиция страны задержала трех радикалов у границы с Хасакой в провинции Мардин. Согласно сообщению информационного портала TRT World Now, в автомобиле преступников было обнаружено большое количество взрывчатых веществ. Предполагается, что арестанты состоят в числе террористов запрещенной во многих странах Рабочей партии Курдистана (РПК), однако официального подтверждения данные сведения пока не получили.

Отмечались вооруженные стычки на турецко-иракской границе. Как передавало агентство новостей Al Manar News, турецкие источники заявили о ликвидации 23 членов РПК в горах Кандиль на северо-западе Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)