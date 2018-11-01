Сирия, 1 ноября. Под перекрестным огнем курдов и ВС Турции на севере Ракки погиб ребенок. ВС Ирака направили подкрепление к границе с Сирией. САА отразила попытку атаки «Ан-Нусры»*** на юго-востоке Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение исламистов «Ан-Нусры» у Абу Духура на юго-востоке Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным ударам со стороны САА на севере провинции Хама.

«Исламское государство»1: атаковало курдов на юго-востоке Дейр-эз-Зора, убит один из бойцов SDF****.

Курды: продолжили вести перестрелки с ВС Турции на севере Ракки, погиб ребенок.

ВС Ирака: перебросили подкрепление к сирийско-иракской границе в провинции Аль-Анбар.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (RisboLensky) сообщает о том, что, воспользовавшись отступлением курдов, террористы «Исламского государства» предприняли новую вылазку на территориях, оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF). По данным интернет-портала Al Amaq, подконтрольного ИГИЛ1, в ходе столкновений, развернувшихся вблизи населенного пункта Сувейдан Джазира юго-восточнее Меядина, один из бойцов SDF был убит, еще двое получили тяжелые ранения. Курдские новостные порталы пока не подтверждали данную информацию. Напомним, днем ранее «демократические силы» заявили о приостановке наступления на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Кроме того, в первой половине дня появились сообщения о передислокации подразделений SDF к границе с Турцией.

Провинция Идлиб

Несколько часов назад поступали данные о новой вылазке джихадистов вооруженной оппозиции в районе военного аэродрома Сирийской арабской армии (САА) «Абу-Духур», расположенного в юго-восточной части провинции. Согласно уточненной информации новостного агентства Al Masdar News, правительственным подразделениям удалось отбить атаку террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», однако во время вооруженного противостояния несколько бойцов проасадовских Национальных сил обороны****** (NDF) были убиты. Исламисты, в свою очередь, также понесли потери в живой силе. Таким образом, боевики «Джебхат Ан-Нусры»1*** продолжают провоцировать боевые действия в демилитаризованной зоне. Напомним, радикалы отказались покинуть данные территории, и, более того, начали занимать районы, из которых ранее были выведены отряды «умеренных» формирований вооруженной оппозиции. Несмотря на то, что Турция призвала сирийские власти продлить срок для выхода исламистов с середины до конца октября, силы «Ан-Нусры» и союзных ей формирований все еще продолжают пребывать в буферной зоне.

Провинция Ракка

В северной части региона не прекращаются перестрелки между турецкими подразделениями и радикалами курдских вооруженных формирований. Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (RisboLensky), в результате перекрестного огня в районе населенного пункта Тель-Абьяд был убит ребенок. Таким образом, напряженность между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и ВС Турции продолжает нарастать. Напомним, в первой половине дня поступали сведения о том, что Анкара готовится к началу полномасштабных боевых действий в приграничной зоне.

Провинция Хама

Информационный портал Masar Pres Agency сообщает о том, что сегодня состоялось открытие контрольно-пропускного пункта, расположенного на линии разграничения сил между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции недалеко от города Мурек. Отмечается, что через КПП смогут проходить коммерческие грузы и мирные жители, желающие покинуть оккупированные джихадистами территории. При этом, по информации источника в сети Twitter (Bosni94), безопасность на КПП будут обеспечивать российские военные полицейские.

Тем временем недалеко от границы с Идлибом не утихают вооруженные стычки между правительственными силами и исламистскими группировками. Как передает интернет-портал Jisr TV, военнослужащие САА провели ответный обстрел укреплений боевиков в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина и Зияра.

Ирак

Стало известно, что к сирийско-иракской границе на западе Аль-Анбара прибыло подкрепление вооруженных сил Ирака. Как передает Twitter-канал (TomtheBasedCat), иракские подразделения направились в сторону провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, в данном районе в последнее время наблюдается активизация боевиков «Исламского государства», которые все чаще предпринимают попытки пробраться на территорию Ирака. Напомним, после того как «Демократические силы Сирии» (SDF) заявили о выводе своих отрядов, боевикам террористической группировки удалось расширить свое влияние в приграничных районах. Тем не менее правительственным войскам Ирака пока удается сдерживать джихадистов. Так, накануне сообщалось об уничтожении двух высокопоставленных главарей ИГИЛ у одного из пограничных постов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)