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Экономика

Меркель объяснила, зачем нужно реформировать ВТО

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Меркель объяснила, зачем нужно реформировать ВТО

Киев, 1 ноября. Всемирную торговую организацию необходимо реформировать. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со студентами в Киеве.

По ее словам, Германия поддерживает Всемирную торговую организацию, однако она должна быть реформирована. Меркель подчеркнула, что в ВТО не вносили никаких изменений в течение многих лет.

Немецкий канцлер подчеркнула, что Берлин следует правилам ВТО, но не приветствует дополнительные таможенные меры.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на сталь и алюминий, которые распространились на европейские страны

Автор: Денис Коробейников
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