«Яндекс» запустил сервис «Учебник» для педагогов и учеников младших классов

Москва, 1 ноября. Компания «Яндекс» запустила бесплатный образовательный ресурс «Учебник» для учителей и учеников младших классов. Сервис позволит учителям снизить нагрузку и сократить время на подготовку к занятиям и проверку домашнего задания. Об этом заявила руководитель образовательных сервисов проекта Наталья Чеботарь.

По словам Чеботарь, каждый учитель тратит минимум два часа на подготовку к урокам. Преподаватели смогут переложить часть нагрузки на сервис «Учебник», например, ученики могут выполнять задания на платформе, где автоматически будут проверяться ответы.

Кроме того, в сервисе размещено около 5 тысяч пособий по русскому языку и математике. Над размещенными материалами работали авторы учебных пособий и методисты. Также в сервисе собраны тысячи домашних и контрольных заданий, которые учитель может сам комбинировать по сложности.

«Сказать, что мы заменяем учебники федерального перечня, сегодня нельзя. Наша задача дать еще один инструмент, который, с нашей точки, зрения может дать аналитику и существенно улучшить жизнь учителя и ребенка», — заявила Чеботарь.

Тестирование сервиса началось в августе текущего года в 20 регионах страны.