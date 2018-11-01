Apple внесла iPhone 5 в список устаревших смартфонов

Москва, 1 ноября. Американская корпорация Apple внесла iPhone 5 в список устаревших продуктов. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

С этого момента Apple не будет осуществлять гарантийное обслуживание и техническую поддержку смартфонов iPhone 5.

«В США iPhone 5 считается «устаревшим», в других странах его классифицируют как «вышедший из эксплуатации». В эту категорию попадают устройства, снятые с производства более пяти лет назад», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что презентация iPhone 5 состоялась в сентябре 2012 года. iPhone 5 стал первым смартфоном с 4-дюймовым дисплеем. Кроме того, смартфон обладал монолитным алюминиевым корпусом и мощным процессором.