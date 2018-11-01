Мессенджер WhatsApp начнет показывать пользователям рекламу

Москва, 1 ноября. Мессенджер WhatsApp добавит в приложение рекламные баннеры, об этом сообщил вице-президент компании Крис Дениелс.

Реклама будет размещена в разделе «Статус», где пользователи обмениваются короткими видео или фотографиями, которые исчезают через 24 часа. Ежедневно «Статусами» пользуются около 450 млн человек.

Дениелс заявил, что это единственный способ монетизации сервиса. Предыдущее руководство WhatsApp резко негативно относилось к рекламе в мессенджере. Создатели утверждали, что компания будет тратить слишком много сил на сбор данных, что негативно скажется на первостепенной обязанности.

Новый же владелец, Facebook, решил сделать мессенджер еще более прибыльным. Основатели покинули компанию из-за разногласий с новым владельцем.