Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Власти Амстердама могут убрать из центра города «квартал красных фонарей»

67
0 Оставить комментарий

Власти Амстердама могут убрать из центра города квартал «Красных фонарей»

Амстердам, 1 ноября. Власти Амстердама задумались о переносе «квартала красных фонарей» из центра города.

С соответствующей инициативой выступили члены трех политических партии Голландии: GroenLinks, D66 и SP. Парламентарии считают, что в случае переноса квартала «жрицы любви» смогут работать в более безопасных условиях, вдалеке от «снующих под окнами туристов».

Как передает «ФедералПресс», девушки из «квартале красных фонарей» испытывают большие неудобства из-за наплыва туристов. Они разглядывают гетер, кричат на них, фотографируют, однако не обращаются за услугами. Все это снижает доход проституток, отметили парламентарии.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.