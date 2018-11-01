Власти Амстердама могут убрать из центра города квартал «Красных фонарей»

Амстердам, 1 ноября. Власти Амстердама задумались о переносе «квартала красных фонарей» из центра города.

С соответствующей инициативой выступили члены трех политических партии Голландии: GroenLinks, D66 и SP. Парламентарии считают, что в случае переноса квартала «жрицы любви» смогут работать в более безопасных условиях, вдалеке от «снующих под окнами туристов».

Как передает «ФедералПресс», девушки из «квартале красных фонарей» испытывают большие неудобства из-за наплыва туристов. Они разглядывают гетер, кричат на них, фотографируют, однако не обращаются за услугами. Все это снижает доход проституток, отметили парламентарии.