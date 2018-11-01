Сирия: военные Турции и США приступили к совместному патрулированию Манбиджа

Анкара, 1 ноября. Военные Турции и США начали совместное патрулирование в сирийском городе Манбидж. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

«Патрулирование началось 1 ноября в 15.53 по местному времени в соответствии с утвержденным планом», — заявил министр.

Акар отметил, что военные продолжат патрулирование до тех пор, пока не будут достигнуты цели Турции и США, которые изложены в дорожной карте по Манбиджу. Глава Минобороны Турции также напомнил, что ранее турецкие и американские военные провели совместные учения, в ходе которых отработали патрулирование на севере Сирии.

В июне Турция и США согласовали дорожную карту по стабилизации ситуации в сирийском городе Манбидж. В настоящее время Город находится под контролем поддерживаемых США вооруженные формирований курдов, которых Анкара обвиняет в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В середине июня турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа.

При этом власти Сирии выступают против присутствия сил США и Турции в Манбидже. В министерстве иностранных дел Сирии заявили, что ситуацию в Манбидже нарушает резолюции ООН.