Лидеры США и КНР проведут переговоры на полях саммита G20

Пекин, 1 ноября. Председатель Китая Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились провести переговоры на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Об этом говорится в сообщении МИД КНР.

Китайский лидер заявил, что ценит добрые отношения с президентом США и готов обсудить китайско-американские отношения в рамках саммита в Аргентине. Цзиньпин подчеркнул, что оба лидера имеют надежды на укрепление двусторонних отношений и торгово-экономического сотрудничества.

В свою очередь Трамп выразил надежду на встречу в рамках «Большой двадцатки» для обсуждения ряда важных вопросов. При этом американский лидер попросил приложить совместные усилия для полноценной подготовки встречи.

Также в ходе телефонного разговора лидеры КНР и США пришли к соглашению закончить торговую войну, которая негативно влияет на экономику обеих стран.

Напомним, что ранее Вашингтон ввел пошлины в 25% на китайские товары, обвинив Пекин в недобросовестной торговле. Вскоре после этого КНР приняла аналогичные ответные меры.