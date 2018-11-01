Путин поздравил Московскую городскую думу с 25-летием

Москва, 1 ноября. Российский президент Владимир Путин поздравил Московскую городскую Думу с юбилеем, а также отметил работу, которую она проделала за 25 лет. Телеграмма российского президента была опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что московский парламент проделал большую работу по формированию законодательной базы, которая обеспечила развитие Москвы, сделала ее современным и комфортным городом для жизни людей.

По словам Путина перед Мосгордумой стоят важные вопросы экологии и охраны окружающей среды, а также проект реновации жилищного фонда.

Российский президент подчеркнул, что компетентность, тесное взаимодействие с исполнительной властью, а также ответственный подход к делу позволит депутатам с полной отдачей трудиться на благо всей страны и родного города, сообщает сайт Кремля.