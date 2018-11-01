Китай заявил о необходимости прекратить торговую войну с США

Пекин, 1 ноября. Китай и США должны найти точки соприкосновения и завершить торговую войну, поскольку это отвечает интересам обеих стран. С таким заявлением в четверг выступил председатель КНР Си Цзиньпин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Он отметил, что разногласия относительно ведения торговли между Пекином и Вашингтоном возникали и раньше. И всякий раз это негативно сказывалась на взаимной торговле. Но в то же время у Китая и США есть опыт успешного преодоления разногласий.

«Экономические команды обеих стран должны интенсифицировать контакты, проводить консультации по вопросам, вызывающим озабоченность каждой из сторон, поспособствовать достижению решения торговых проблем», — отметил Си Цзиньпин.

Китайский лидер также подчеркнул, что на организованном Пекином форуме Международное импортное ЭКСПО присутствуют и американские компании.

Напомним, что ранее Трамп ввел пошлины на китайские товары, обвинив Пекин в недобросовестной торговле. Вскоре после этого КНР приняла ответные меры.