МВД разработает план реализации новой миграционной политики

Москва, 1 ноября. Министерство внутренних дел РФ и заинтересованные ведомства приступили к разработке плана реализации новой миграционной политики, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, план будет включать финансовые, экономические, правовые и другие меры, направленные на поддержание соотечественников, переселяющихся в Россию. Также в план будут включены меры по привлечению иностранных работников, предоставление им убежища и борьбе с незаконной миграцией, коррупцией и криминалом в данной сфере.

Значительная роль будет отведена созданию и внедрению программ адаптации иностранных граждан. Выработанный план будет отправлен на рассмотрение в Общественную палату РФ и рассмотрен на заседании комиссии по миграционной политике.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал новую Концепцию миграционной политики до 2025 года.