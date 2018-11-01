Сирия сегодня: США нарушили обещание по Ракке, американские и турецкие военные патрулируют Манбидж

Сирия, 1 ноября. Российский МИД упрекнул Вашингтон в нарушении обещания восстановить Ракку. Военнослужащие США и Турции начали патрулировать Манбидж. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Ракку не восстановили

За минувший год США так ничего и не сделали для восстановления разрушенного коалицией сирийского города Ракка. Таким образом, Вашингтон нарушил свои обещания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Еще одно «пятно» на репутации США и ведомой ими коалиции в Сирии — это Ракка. Обещанное американцами больше года назад восстановление разрушенного ими же города практически не осуществляется. За все это время удалось лишь частично обеспечить водоснабжение на окраинах», — подчеркнула дипломат.

Она также добавила, что Ракку так и не очистили от мин и неразорвавшихся снарядов, в городе нет электричества, инфраструктура не восстанавливается. Напомним, в 2014 году боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство1» захватили город и объявили его своей столицей.

Операцию по освобождению населенного пункта в 2017 году проводили отряды «Сирийских демократических сил» под прикрытием авиации международной коалиции во главе с США. После массированных бомбардировок и авианалетов город был полностью разрушен.

МИД САР призвал к расследованию преступлений коалиции

Сирийский МИД потребовал от ООН расследования преступлений возглавляемой США международной коалиции в Ракке. Там было обнаружено массовое захоронение, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ближневосточной страны.

«Обнаруженные в Ракке массовые захоронения подтверждают кровавую резню и преступления, совершенные коалицией в отношении сирийского народа», — значится в документе.

В письме также сообщается, что за последнее время на территории города было обнаружено несколько массовых захоронений, где находилось четыре тысячи тел погибших. Большая часть из них — женщины и дети, их тела обнаружены под обломками домов, разрушенных ударами коалиции.

США и Турция патрулируют Манбидж

Подразделения армии Турции и США приступили к совместному патрулированию сирийского Манбиджа. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Напомним, в начале июня Анкара и Вашингтон одобрили совместную дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже. Город был освобожден от радикальных исламистов в июле 2016 года.

Так, согласно принятому сторонами документу, курдские военизированные формирования должны быть выведены из города, так как Анкара считает их пособниками «Рабочей партии Курдистана», которая в Турции считается террористической организацией. Власти Сирии же категорически против присутствия вооруженных сил США и Турции в районе Манбиджа. МИД Сирии назвал ситуацию в населенном пункте нарушением резолюций ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.