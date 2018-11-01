Создатель Интернета рассказал, почему Facebook и Google ждет крах

Нью-Йорк, 1 ноября. Американские компании Google и Facebook ожидает крах и распад. Такое мнение высказал один из создателей Интернета Тимоти Бернерс-Ли.

По его словам, несмотря на то, что бюджет этих компаний намного больше, чем у большинства корпораций других стран, рано или поздно их сменит одна компания, которая займет монопольное положение на рынке.

Бернерс-Ли подчеркнул, что это будет связано с появлением новых технологий, которые смогут определять вкусы пользователей Сети.

«Рано или поздно это приводит к доминированию одной компании на рынке, и другой альтернативы, кроме распада, просто нет», — рассказал Бернерс-Ли в интервью Reuters.

Напомним ,что Тимоти Бернерс-Ли создал Интернет совместно с Робертом Кайо в 1989 году. В настоящий момент 63-летний специалист возглавляет World Wide Web Consortium.