Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Создатель Интернета рассказал, почему Facebook и Google ждет крах

70
0 Оставить комментарий

Создатель Интернета рассказал, почему Facebook и Google ждет крах

Нью-Йорк, 1 ноября. Американские компании Google и Facebook ожидает крах и распад. Такое мнение высказал один из создателей Интернета Тимоти Бернерс-Ли.

По его словам, несмотря на то, что бюджет этих компаний намного больше, чем у большинства корпораций других стран, рано или поздно их сменит одна компания, которая займет монопольное положение на рынке.

Бернерс-Ли подчеркнул, что это будет связано с появлением новых технологий, которые смогут определять вкусы пользователей Сети.

«Рано или поздно это приводит к доминированию одной компании на рынке, и другой альтернативы, кроме распада, просто нет», — рассказал Бернерс-Ли в интервью Reuters.

Создатель Интернета рассказал, почему Facebook и Google ждет крах

Напомним ,что Тимоти Бернерс-Ли создал Интернет совместно с Робертом Кайо в 1989 году. В настоящий момент 63-летний специалист возглавляет World Wide Web Consortium.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.