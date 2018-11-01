Нью-Йорк, 1 ноября. Генассамблея ООН вновь призвала США снять блокаду с Кубы, которая действует уже 55 лет.

Отметим, что принятая в четверг резолюция принимается уже в 27 раз. Документ поддержали 189 стран. Против традиционно выступили США и Израиль.

«ГА ООН вновь настоятельно призывает государства, в которых существуют и продолжают применяться такого рода законы и меры, предпринять необходимые шаги в целях их отмены или прекращения их действия в кратчайшие возможные сроки», — говорится в резолюции.

Напомним, что санкции США против Кубы были введены в 1960 году, а в 1962 году они были ужесточены до полного эмбарго.

В апреле 2009 году бывший президент США Барак Обама частично смягчил санкции и взял курс на сближение с Кубой, однако в сентябре того же года вновь подписал указ о продолжении экономической блокады.