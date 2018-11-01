Добивают с беспощадностью: стало известно, кто сильнее прочих на Украине пострадает от санкций России

Правительство Российской Федерации опубликовало полный список украинских физических и юридических лиц, против которых, во исполнение недавнего указа президента Владимира Путина, Москва вводит санкции. Стало известно, что в него попали множество украинских политиков, ряд министров действующего киевского правительства и большое число украинских «активистов», отметившихся откровенно антироссийскими и русофобскими заявлениями.

Учитывая тот факт, что объявленные санкции имеют в первую очередь экономическую природу, Федеральное агентство новостей решило посмотреть на этот список с точки зрения затрагиваемых бизнес-интересов — не только фигурантов списка, но и Украины в целом.

Огонь по штабам!

Многие фамилии из числа тех, кто сильнее прочих на Украине пострадает от санкций, мало что говорят российскому читателю: реалии и персоналии постмайданной страны все больше расходятся с вектором движения современной России. В силу этого ФАН сгруппировало введенные санкции по ключевым отраслям украинской экономики, на которые эта мера российских властей должна повлиять наиболее зримо.

Добыча и переработка титановых руд. Добыча и обработка ильменита — один из наиболее прибыльных секторов украинской цветной металлургии и химической промышленности. Конечными продуктами этого производственного цикла являются титановая губка, используемая для получения титана, и пигментная двуокись титана — наиболее широко используемый сегодня белый краситель.

В санкционный список в рамках этой отрасли были включены карьеры по добыче ильменита: ООО «Валки-ильменит», «Иршанский горно-обогатительный комбинат» (Житомирская область) и «Вольногорский горно-обогатительный комбинат» (Днепропетровская область). Кроме того, в список включен крупнейший украинский производитель пигментной двуокиси титана ПАО «Сумыхимпром» (г. Сумы). Предприятия по добыче ильменита входят в состав государственной украинской компании «Объединенная горно-химическая корпорация» (г. Киев).

Производство минеральных удобрений. Кроме упомянутого ОАО «Сумыхимпром», которое является крупнейшим украинским производителем фосфорных удобрений, в санкционный список были включены и практически все украинские производители азотных удобрений: ПАО «Азот» (г. Черкассы), ПАО «Днепроазот» (г. Каменское, Днепропетровская область) и ЧАО «Ровноазот» (г. Ровно).

Здесь, в отличие от предыдущего случая, санкции «прошлись по площадям»: «Ровноазот» и «Азот» входят в состав финансово-промышленной группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа, в то время как «Днепроазот» контролируется через компании-посредники структурами группы «Приват» днепропетровского олигарха Игоря Коломойского.

Такая «санкционная бомбардировка» совершенно логична: и «Сумыхимпром», и все украинские «Азоты» являются прямыми конкурентами российских производителей фосфорных и азотных удобрений — как на рынках России и Украины, так и в третьих странах.

Однако здесь можно увидеть еще одну особенность этого «огня по штабам»: в список не попал крупнейший производитель украинского карбамида и аммиака — принадлежащий государству Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская область). Почему?

Да потому что его судьбу уже решили на Украине, то есть даже без России: с 30 апреля 2018 года заводу отключили подачу газа, полностью остановив его производство.

Производство ядерного топлива. Еще одной отраслью, которую российские санкции ставят на колени, является производство ядерного топлива, остатки которого еще теплились на Украине. В российский санкционный список угодили «Восточный горно-обогатительный комбинат» (г. Желтые Воды) и ГП «Смолы» (г. Каменское) — важные компоненты так и не достроенного Украиной собственного цикла производства ядерного топлива.

Еще в 2000-е годы между Москвой и Киевом существовал определенный консенсус в оказании российской помощи финансами и технологиями в этом проекте. Однако, судя по всему, сегодня на таком сотрудничестве можно поставить жирный крест — остатки «украинского ядерного цикла» добивают со всей беспощадностью.

Избирательно, нежно, но неотвратимо

Воздействие российских санкций на другие отрасли украинской экономики, очевидно, должно привести к «точечным» воздействиям, сила которых будет регулироваться в зависимости от позиции стоящих за конкретными предприятиями украинских олигархов и финансово-промышленных групп. Для удобства понимания ФАН также сгруппировало эти вроде бы разрозненные удары российских властей в четкую схему, за которой прослеживаются главные пострадавшие на Украине.

Автомобильная отрасль. Здесь основные санкции коснулись ЧАО «Авто КрАЗ» (г. Кременчуг), крупнейшего украинского производителя грузовых автомобилей одноименной марки. Интересно, что КрАЗ решили обложить санкциями по полной: в список попало не только само предприятие, но и его внешнеторговая фирма и настоящий владелец — украинский олигарх Константин Жеваго.

Такая жесткость по отношению к КрАЗу выглядит вполне оправдано: компания отметилась самым широким сотрудничеством с министерством обороны Украины в части поставок техники для нужд карательной операции Киева в Донбассе. Однако все прочие украинские производители бронетехники, например харьковский танковый «Завод им. Малышева», в санкционном списке отсутствуют.

Возможной причиной этого является частный характер собственности на КрАЗе, который позволяет целенаправленно осуществлять давление именно на группу Жеваго. Стоит добавить, что в санкционный список попала и оффшорная структура последнего, компания Ferrexpo Pls, которая контролирует продажи железнорудного концентрата с Полтавского горно-обогатительного комбината.

Сельскохозяйственное машиностроение. В этой отрасли мы снова видим в списке лишь одного производителя сельхозтехники — «Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе», владельцем которого является украинский олигарх Александр Ярославский. Судя по всему, здесь речь также идет о «точечном» воздействии, поскольку фамилия самого Ярославского, как и фамилия Жеваго, находится в «персональной» части российского санкционного списка.

Черная металлургия. Список предприятий черной металлургии Украины и смежных с ней добывающих отраслей, традиционно интегрируемых с металлургическими заводами, достаточно широк. Тем не менее, и в этом случае легко понять, против кого будут работать российские санкции.

Так, в санкционный список были включены ПАО «Криворожский железнорудный комбинат», «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» и «Покровский (Орджоникидзевский) горно-обогатительный комбинат» (Днепропетровская область). Первый актив находится в совместном владении украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а предприятия в Марганце и в Орджоникидзе полностью контролируются группой «Приват» Коломойского.

Кроме того, в список попали «Запорожкокс» (г. Запорожье, собственность «Метинвеста» Рината Ахметова), а также банк «Кредит-Днепр» и его фактический владелец — днепропетровский олигарх Виктор Пинчук.

Тем не менее, можно сказать, что ни сами Ахметов с Коломойским, ни большая часть их промышленных империй пока в российский список не попали. Причина проста: скорее всего, этим украинским олигархам сейчас выписали «черную метку», чтобы внимательно наблюдать за изменением их политических предпочтений. В зависимости от чего сила российских санкций будет корректироваться.

И, животноводство!

Наконец, о наболевшем. О сельском хозяйстве, на возрождение и развитие которого украинские власти не раз делали ставку. Время от времени в публичных заявлениях киевских политиков даже звучало определение «аграрная сверхдержава», что бы ни подразумевали под этим гордые сыны Украины.

В персональный санкционный список и в перечень предприятий, подпадающих под российские санкции, попали: Алексей Вадатурский (владелец ООО «Нибулон», одного из крупнейших сельхозпроизводителей Украины), Юрий Косюк (владелец АО «Мироновский хлебопродукт» и связанных с ним компаний, указанных в списке), «Синьков-Агро» (крупнейший тепличный комплекс на Западной Украине, владелец — Group DF Дмитрия Фирташа) и «Украгро-ТПК» (также принадлежащая Group DF).

Как видим, список фамилий, вокруг которых построена экономическая логика российского санкционного списка, весьма короток — несмотря на то, что формально документ включает 68 юридических лиц и аж 322 физических лица. Но дело не в количестве: под неизбежный удар Москвы попали те отрасли украинской экономики, которые прямо конкурируют с российскими предприятиями, а также бизнес тех олигархов, которые открыто присягнули новым киевским властям.

И, судя по всему, для всех этих персоналий и предприятий теперь наступают горькие времена.