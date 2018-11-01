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Посол США в РФ рассказал о борьбе с раком

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Посол США в РФ рассказал о борьбе с раком

Москва, 1 ноября. Посол США в РФ Джон Хантсман подтвердил, что у него была диагностирована ранняя стадия меланомы. Представитель дипмиссии сообщил, что прошел в США курс лечения и уже вернулся в Москву.

По словам Хантсмана, заболевание было диагностировано на ранней стадии. Посол поблагодарил врачей, которые обеспечили необходимое лечение в короткие сроки.

Хантсман рассказал, что уже идет на поправку и вернулся в Москву для работы в дипмиссии США.

«Я уже вернулся в Москву, где вместе со своей семьей и старательным коллективом нашего посольства мы активно трудимся над тем, чтобы представлять Соединенные Штаты в России», — сказал посол.

Ранее RT сообщило, что у посла США в РФ диагностировали онкологическое заболевание. В феврале текущего года отец посла — Джон Хантсман старший — скончался от рака.

Автор: Софья Куликова
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