Генпрокуратура Турции: Тело журналиста Хашукджи растворили в кислоте

Стамбул, 1 ноября. Представитель генеральной прокуратуры Турции Ирфан Фидан рассказал подробности убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

По словам прокурора, Хашукджи был задушен сразу после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. После этого злоумышленники расчленили и уничтожили тело журналиста.

«В соответствии с заранее продуманным планом, Джамаля Хашукджи задушили до смерти сразу после того, как он пришел в консульство Саудовской Аравии», — рассказал Фидан.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал 2 октября в Стамбуле. Журналист отправился в генконсульство Саудовской Аравии, после чего бесследно исчез. По словам невесты журналиста, Хашукджи пригласили в консульство якобы для оформления документов. Девушка осталась ждать Хашукджи у здания консульства, однако через несколько часов к ней вышел один из сотрудников ведомства и сообщил ей, что журналист давно покинул здание.

Власти Саудовской Аравии выдвигали противоречивые версии исчезновения Хашукджи, однако в итоге Эр-Рияд признал, что журналист был убит в результате спланированной операции.