Совфед в ноябре обсудит отмену пенсионных преференций для парламентариев

Москва, 1 ноября. Совет Федерации 7 ноября рассмотрит закон об отмене пенсионных преференций для парламентариев. Об этом в четверг заявил зампред комитета СФ по регламенту Владимир Полетаев.

По его словам, сотрудники Федерального собрания должны заботиться об интересах народа, а не гнаться за личным благом.

Полетаев уверен, что отмена пенсионных привилегий членов парламента после реализации пенсионной реформы должна укрепить доверие граждан к органам власти. Он также подчеркнул, что многие сенаторы готовы пойти получать пенсии на общих основаниях, пишет РИА Новости.

Напомним, что внесенный «Единой Россией» законопроект позволяет депутатам и сенаторам добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. Для этого они должны будут подать заявление на имя министерства труда.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил законопроект о пенсионной реформе. Законопроект предлагает увеличить пенсионный возраст на пять лет: 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Кроме того, документ устанавливает понятие «предпенсионный возраст», который наступает за пять лет до выхода на пенсию.