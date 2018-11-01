Донбасс сегодня: ВСУ понесли крупные потери, в Киеве заявили о подготовке «детей-боевиков» в ДНР

Донбасс, 1 ноября. Огонь ополченцев на подавление ВСУ привел к крупным потерям украинской армии. Подразделения, подконтрольные Киеву, не готовы к войне в зимних условиях. Украинского пропагандиста напугали военно-патриотические курсы в ДНР для детей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки интенсивность огня на всех направлениях обороны Донецкой и Луганской народной республики существенно снизилась. Зафиксированы 26 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ, при этом наиболее мощным вооружением, которое использовалось, были 82-мм минометы.

Всего под обстрелами пулеметов и гранатометов украинских силовиков оказались 14 населенных пунктов ДНР и ЛНР. Потерь среди военнослужащих республиканских сил нет, гражданские объекты и люди также не пострадали.

На фоне относительного затишья на фронте украинские СМИ сообщают как минимум о пяти раненых за последние два дня. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что эффективность подавления огневых точек противника республиканскими военными с использованием незапрещенных минскими соглашениями вооружений достаточно высока, что подтверждается потерями украинской стороны.

ВСУ не готовы к зиме

Проверка готовности техники и вооружений к эксплуатации в зимний период, которая прошла в 59-й мотопехотной бригаде, показала абсолютную неготовность части к ведению боевых действий зимой. Информацию передает разведка луганчан.

Около 70% техники сезонному обслуживанию не подвергалась, а 13% и вовсе неработоспособно. При этом выяснилось, что средства, в том числе на ГСМ и запчасти на подготовку вооружения и техники к службе в зимний период, командованию бригады выделялись.

Помимо коррупционной составляющей и банального воровства, в данном конкретном случае просматривается и скрытый саботаж. Ведь отказ выполнять тот или иной приказ можно мотивировать отсутствием либо неготовностью техники.

Тымчука напугало военно-патриотическое воспитание в ДНР

В четверг лидер группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что «в банды боевиков будут зачислять детей». Речь, конечно же, идет не о зачислении детей в боевые подразделения, а о военно-патриотическом воспитании детей и курсе допризывной подготовки юношей, как это было в советские времена и даже во времена Украины до 2002 года.

При этом Тымчук сокрушается, что таким образом «руководство оккупантов» решило сызмала готовить детей «к войне с Украиной», хотя в курсах ДПЮ и занятиях в военно-патриотических группах, на которые дало согласие Минобразования ДНР, нет ни слова о войне с Украиной. Логика республиканских властей такова, что юноши обязаны уметь постоять за себя и за свои семьи в случае возможного вооруженного нападения на родную землю.

Тымчуку впору бы вспомнить украинские лагеря типа «Юный Азовец» и посмотреть, какие речевки наряду с иными дисциплинами разучивают украинские дети. Во многих таких лагерях за ширмой военной патриотики у молодого поколения формируются откровенно нацистские взгляды. Поэтому господину Тымчуку стоило бы для начала предоставить факты «подготовки детей Донбасса к войне с Украиной» и только после этого выдавать такую информацию.