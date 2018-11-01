Кандидат в президенты Ливии назвал Россию гарантом честных выборов

Триполи, 1 ноября. Кандидат в президенты Ливии Ареф Али Найед призвал российских коллег принять участие в международной конференции по Ливии в Палермо. По словам Найеда, Россия способна гарантировать ливийцам право на честные выборы.

«Я призываю своих российских коллег не только поучаствовать, но и сделать все необходимое для того, чтобы гарантировать ливийцам право на честные выборы», — заявил кандидат в президенты в комментарии РИА Новости.

Найед заявил, что международные наблюдатели смогут обеспечить честные и конкурентные выборы в стране. Кандидат считает, что если на выборах будут присутствовать представители ЕС, России, Китая, Лиги арабских государств, а также Швеции и Норвегии, это позволит контролировать ход избирательного процесса и обеспечит честные выборы.

Международная конференция по Ливии пройдет 12-13 ноября в Палермо​​​. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва будет представлена на конференции на самом высоком уровне, однако будет ли он присутствовать лично, не уточнил.