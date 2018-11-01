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Стало известно, когда Джигарханян закончит лечение

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Стало известно, когда Джигарханян закончит лечение

Москва, 1 ноября. Российский актер Армен Джигарханян выпишется из санатория через неделю. Об этом заявил его друг Артур Согомонян.

По его словам, 85-летний актер хотел покинуть санаторий, но врачи рекомендовали остаться на неделю.


«Армен Борисович собирался выписываться, но врачи порекомендовали остаться еще примерно на неделю в санатории», - рассказал Согомонян в беседе с РИА Новости.

Ранее Согомонян сообщил в беседе с журналистами, что здоровье Джигарханяна не внушает опасений.

Напомним, что прославленный актер был госпитализирован несколько недель назад.

Автор: Денис Коробейников
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