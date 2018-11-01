Вы не наказали, а мы наказали: в ГД успокоили Сыроид насчет санкций против виновников войны в Донбассе

Севастополь, 1 ноября. Украина должна в полном объеме ввести санкции против российских физических и юридических лиц, заявила заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроид. По ее словам, по-прежнему нет санкций в отношении некоторых граждан России, которые владеют на Украине стратегически важной инфраструктурой.

Слова вице-спикера парламента соседней страны не остались без внимания в Государственной думе РФ. Так, депутат Дмитрий Белик сразу же признался Федеральному агентству новостей, что ему очень нравится анализировать высказывания представителей нынешней украинской элиты — «порой они выдают хорошие оговорки».

«Госпожа Сыроид не стала исключением, — заявил он. — Сегодня она сказала, что Украина не наказала людей, «которые причастны к войне, которую мы сегодня ведем», — это цитата из ее выступления. Я хочу успокоить вице-спикера Верховной рады: вы не наказали, а мы уже наказали».

Член фракции «Единой России» отметил, что, «если открыть список людей и компаний, которые попали под ответные санкции России, мы увидим десятки фамилий украинских бизнесменов и политиков, ответственных за развязывание братоубийственной войны» в Донбассе.

«А по поводу того, что Украине нужно вводить санкции против России в полном объеме, перекрыть миграцию, транспортное сообщение, — это все сказки, — уверен член Комитета ГД РФ по контролю и регламенту. — Нынешняя киевская власть с удовольствием бы положила на алтарь своих амбиций жизни и судьбы всех украинцев, да и экономику в придачу».

Но это, подчеркнул Белик, невозможно — бездушные цифры говорят об очень высоком уровне товарооборота между нашими странами, миллионы украинцев живут и работают в России.

«Такие вещи не меняются по щелчку пальцев, как бы ни хотелось вице-спикеру Сыроид», — заключил депутат.

Ранее вице-спикер ВР отказалась комментировать Федеральному агентству новостей свое заявление по поводу «санкций в полном объеме» в отношении россиян.