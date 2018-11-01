Сирия: белый фосфор и очередные поставки хлора боевикам — США достигли максимальной степени безумия

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил о подготовке боевиками новых химических провокаций на севере Сирии. Ссылаясь, в частности, на данные местных жителей, он рассказал, что сразу в три населенных пункта в провинции Алеппо были доставлены емкости с боевым хлором. Подробнее о возможной очередной инсценировке химатаки читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Отравляющие вещества были перевезены в поселения Азаз, Чобанбей и Мареа, расположенные к северу от Алеппо. Кроме того, установлено, что в этот район также прибыли члены якобы правозащитной организации «Белые каски», при них, как сообщают очевидцы, было профессиональное современное оборудование для видеосъемки.

Изначально 20 емкостей с хлором общим объемом в 10 литров были доставлены на территорию соседней провинции Идлиб. Джихадисты «Исламской партии Туркестана» (деятельность запрещена в РФ) перебросили отравляющие химические вещества в город Маарет Ан-Нуман к югу от административного центра региона, после химоружие было перевезено в соседние населенные пункты Кафр Набель и Хиш.

Вместе с этим авиация международной коалиции, возглавляемой США, продолжает вести бомбардировки в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, применяя, в частности, запрещенные в большинстве стран фосфорные боеприпасы.

«Эти удары отличаются крайне низкой эффективностью и самое главное — неизбирательностью, что, безусловно, приводит к большим жертвам среди гражданского населения», — подчеркнул Игорь Конашенков.

В сирийской прессе, а также в ряде других арабских СМИ все эти действия, непосредственно или косвенно связанные с интересами Соединенных Штатов, считают жестом отчаяния со стороны американцев. Так, например, сирийское издание Thawra пишет, что Вашингтон уже фактически достиг «максимальной степени безумия» в САР: чем ближе к миру в республике, тем более радикальные и жестокие шаги предпринимают США с целью вновь расшатать ситуацию.

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев также считает, что американцы теперь, действительно, близки к помешательству из-за своего навязчивого желания подчинить Сирию собственному влиянию. Теперь зачастую, заметил он в интервью корреспонденту ФАН, Соединенные Штаты даже сами не понимают, что творят.

«Интересно, что уже практически ни у кого не вызывает сомнений деструктивная роль США в сирийском конфликте. Когда вновь говорят об очередных перемещениях боевиков с химоружием, большинство безошибочно осознает их связь с американцами. Штаты и правда отчаялись и, соответственно, стали хуже скрываться. Фактически сейчас они ведут даже не просто неприкрытую войну против правительства и граждан Сирии, это уже самая настоящая террористическая война, и она бывает двух видов. Вашингтон ведет ее сам — непосредственно путем нанесения авиаударов фосфорными бомбами — и, конечно, руками подконтрольных исламистов», — пояснил наш собеседник.

Сейчас их провокации с химоружием благодаря работе российского военного ведомства разоблачаются практически на корню, а сообщения об очередных бомбежках с использованием зарядов, оснащенных ядовитым белым фосфором, мгновенно попадают в крупные СМИ. Несмотря на это, США продолжают одержимо вести свою войну, не считаясь с потерями среди мирного населения и, кажется, уже даже забыв о собственных первоначальных целях в САР.