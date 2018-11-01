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Спикер Рады заявил, что на встрече с Меркель не обсуждал ответные санкции РФ

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Спикер Рады заявил, что на встрече с Меркель не обсуждал ответные санкции РФ

Киев, 1 ноября. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тема ответных мер РФ на санкции Киева не обсуждалась.

«Мы этот вопрос не затрагивали, и я думаю, что он является не настолько весомым, чтобы поднимать его на встрече с канцлером Германии», — заявил Парубий.

Напомним, Меркель прибыла с однодневным визитом в Киев. В ходе визита канцлер обсудит с представителями киевских властей двухсторонние отношения и урегулирование в Донбассе.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных ограничительных мерах в отношении физических и юридических лиц Украины. Меры коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Ограничения стали ответом на расширение и продление антироссийских санкций в мае текущего года.

Автор: Софья Куликова
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