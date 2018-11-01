США хотят расширять экспорт в Китай — Трамп

Пекин, 1 ноября. США готовы расширять экспорт в Китай, поскольку придают большое значение торговым отношениями с КНР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Центральное телевидение КНР.

«США придают большое значение американо-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству, готовы продолжить расширять экспорт в Китай», — сообщил американский президент.

По его словам, представители обоих стран должны чаще проводить совместные встречи и консультации.

Напомним, что власти США 6 июля 2018 года подняли пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. Их объем поставок составил 34 миллиарда долларов год. В ответ Китай в этот же день ввел такую же пошлину на импорт равнозначного объема товаров из США.

В конце сентября Вашингтон ввел пошлины в размере 10% на импорт из Китая объемом в 200 миллиардов долларов в год. Пекин в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом в 60 миллиардов.