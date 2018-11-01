Явка на выборах в ДНР ожидается на уровне 75% — опрос

Донецк, 1 ноября. Явка избирателей на выборах главы и депутатов Донецкой народной республики ожидается в районе 75%. Такие данные в четверг предоставил Центр социологических исследований «Особый статус», который провел соцопрос среди местных жителей.

Не менее, 55,2% респондентов заявили, что они намерены голосовать за Дениса Пушилина, который в настоящее время временно исполняет обязанности главы республики. Около 9,3% опрошенных готовы поддержать Романа Храменкова, 5,1% — Наталью Шишкину, 2,7% —Владимира Медведева, 3,9% — Романа Евстафеева, а еще 23,8 жителей еще не определились с кандидатом.

Кроме того, как следует из опроса, чуть больше половины жителей республики (54%) собираются поддержать общественное движение «Донецкая Республика» на парламентских выборах, сообщает Донецкое агентство новостей.

Выборы в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября. В четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов провести выборы в Донбассе только после того, как с неподконтрольных территорий уйдут все вооруженные формирования.

Напомним, что проведение выборов в Донбассе является обязательным условием минских соглашений, которое должно быть реализовано украинской стороной без всяких дополнительных условий.