Председатель Госсовета Кубы прибыл с официальным визитом в Россию

Москва, 1 ноября. Глава республики Куба Мигель Диас-Канель прибыл с официальным трехдневным визитом в Россию.

Самолет председателя Государственного совета и Совета министров Кубы приземлился в аэропорту «Внуково-2». В аэропорту кубинского лидера встретили замглавы МИД РФ Сергей Рябков, посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь, а также глава Департамента протокола МИД России Игорь Богдашев.

Кроме того, у трапа самолета лидера Кубы встречал почетный караул, который приветствовал высокопоставленного гостя гимном обеих государств.

Визит лидера Кубы продолжится до 3 ноября. 2 ноября Мигель Диас-Канель встретится с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обсудят вопросы российско-кубинского стратегического партнерства.