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«Чем я хуже Волочковой?»: певец Стас Костюшкин сел на шпагат

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«Чем я хуже Волочковой?»: певец Стас Костюшкин сел на шпагат

Москва, 1 ноября. Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин пошел по стопам балерины Анастасии Волочковой и сел на шпагат. 

Своими умениями артист поделился с подписчками в Instagram. Он просил у поклонников,«чем я хуже Волочковой?». А в хэштегах певец добавил, что может как балерина и хочет танцевать в балетной труппе.

Поклонники оценили и юмор и хорошую попытку Костюшкина. Они написали, что шпагат певца даже лучше, чем у Волочковой, но у нет такого красивого купальника, как у балерины.

Некоторые пожалели певца, видя, что ему немного больно при сильной растяжке. А другие даже предложили артисту пари на лучший шпагат, пишет «Подмосковье сегодня».

Автор: Ирина Селезнева
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